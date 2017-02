Kogelstootster Jorinde van Klinken leidt indoorwereldranglijst meisjes B

Jorinde van Klinken (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

ATLETIEK - Kogelstootster Jorinde van Klinken (17) uit Assen is in Apeldoorn met overmacht Nederlands kampioene kogelstoten bij de meisjes B geworden.

De 17-jarige atlete van Groningen Atletiek kwam met de 3 kilo kogel tot een afstand van 18 meter en 89 centimeter. Het zilver was voor Alida van Daalen met 15 meter en 4 centimeter. Veerle van der Meulen won het brons met 13 meter en 83 centimeter.



Vorig weekend won Van Klinken al zilver op het NK indoor voor senioren met de 4 kilo kogel.



Indoorwereldranglijst

Met deze prestatie (18 meter en 89 centimeter met de 3 kilo kogel) staat Van Klinken tweede op de indoorwereldranglijst allertijden bij de meisjes B. Landgenote Melissa Boekelman stootte in 2006 een afstand van 19.10. Dat was een paar weken nadat ze wereldkampioene was geworden.



Op dit moment gaat Van Klinken aan de leiding op de indoorwereldranglijst.

Door: Karin Mulder Correctie melden