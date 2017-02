Inwoners Bronneger willen middeleeuwse watermolen in ere herstellen

Olga Alting van Geusau hoopt dat de watermolen herbouwd kan worden (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

BRONNEGER - Een groepje van vijf inwoners uit Bronneger gaat proberen om een middeleeuwse watermolen weer op te bouwen. Restanten van de molen werden in 1978 ontdekt.

Volgens de initiatiefnemers gaat het om de oudste watermolen van Nederland. "En het bijzondere is dat de tekening van de molen als het ware nog hier in de grond ligt. Het zou een geweldige toeristische trekker zijn als we de molen weer in ere kunnen herstellen", zegt Olga Alting van Geusau.



De molen stond destijds aan de toen nog kronkelende rivier de Hunze. In de jaren '60 werd een recht kanaal aangelegd. Maar nu zijn er plannen om ook bij Bronneger de oude loop van de Hunze te herstellen. Dat is volgens de groep een uitgelezen kans om de watermolen weer op te bouwen.



Pril stadium

Dat proces verkeert volgens Alting van Geusau nog in een pril stadium. "We voeren nu gesprekken met Het Drentse Landschap en de gemeente. Ook hebben we hulp nodig op het gebied van bouwtekeningen. En dan moet er nog geld gevonden worden. We zijn nu een paar maanden bezig, maar er zit zeker schot in."

