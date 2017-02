MSC pakt eerste punt na winterstop

MSC speelt gelijk (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - MSC Meppel heeft het eerste puntje binnen in 2017. De Drentse equipe speelde in de hoofdklasse A met 1-1 gelijk tegen SDO in Bussum.

MSC kwam net binnen het eerste kwartier op achterstand. Mike van 't Land hielp de Noord-Hollandse thuisclub aan de openingstreffer. MSC zorgde nog voor de pauze voor een nieuwe balans. Alex Zomer nam de 1-1 voor zijn rekening.



Met het puntje schiet MSC niet veel op. De ploeg van trainersduo Bas Bijen/Herman Scherpen blijft steken op de veertiende positie. MSC het de eerste duel na de winterstop verloren. Bij Sportclub Woezik in Gelderland werd het 1-0.



De topper in de hoofdklasse A eindigde onbeslist. Koploper ADO '20 speelde voor eigen publiek met 1-1 gelijk tegen nummer twee Woezik.