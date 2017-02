Alcides boekt belangrijke zege in strijd tegen degradatie

Alcides doet prima zaken (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Alcides bewees vanmiddag zichzelf een goede dienst door, in Meppel, met 2-1 van Germania te winnen. Door de overwinnning krijgt de ploeg van trainer Casper Goedkoop een klein beetje lucht in de strijd tegen degradatie in de 1e klasse E.

Alcides begon slecht aan de wedstrijd. De ploeg uit Groesbeek zette vanaf de aftrap de Meppelers onder druk en kwam, binnen zeven minuten, op een 1-0 voorsprong. Doelman Barry Ditewig was kansloos op een afstandschot van Nasir Saber.



Het duurde even voordat de thuisploeg van de mentale tik bekomen was. Pas halverwege de eerste helft kreeg de ploeg wat meer grip op de wedstrijd, zonder dat het veel kansen creëerde. Toch was Alcides vlak voor rust dicht bij de gelijkmaker. Een afstandschot van Roy Visscher spatte uiteen op de lat en dus gingen beide ploegen rusten met een 0-1 tussenstand.



Tweede helft

In de tweede helft kwam Alcides energieker uit de kleedkamer. De Meppelers zetten meer druk en de verdediging van Germania ging fouten maken. Ook keeper Dide Broeder deelde in de fouten en door een blunder van de Germania doelman kon Frank Fokke de gelijkmaker maken. Broeder liet een eenvoudig vangbal uit zijn vingers glippen (1-1).



Ook in de tweede helft werd er niet goed gespeeld. Beide ploegen toonden veel inzet, maar goed werd het zelden. Met minder dan tien minuten op de klok nam Alcides een 2-1 voorsprong. Bjorn Rellum promoveerde een goede actie van Sander Boekholt tot een treffer. Germania ging in de slotfase nog op zoek naar de gelijkmaker, maar echt gevaarlijk werd de ploeg niet meer.



Alcides klimt door de overwinning naar de elfde plek op de ranglijst, met 19 punten uit 16 wedstrijden. Germania heeft ook 19 punten, maar een wedstrijd minder gespeeld.