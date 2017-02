Wie wordt de nieuwe winnaar van het Drèents Liedtiesfestival?

ASSEN/EMMEN - Muzikanten en componisten kunnen zich weer opgeven voor het Drèents Liedtiesfestival.

Artiesten die mee willen doen moeten voor 13 april een tekst en een opname van het nummer opsturen. Het doel van het festival is om Drentstalige muziek te schrijven, uit te voeren en vast te leggen.Uit de inzendingen worden tien liedjes geselecteerd voor de finale. Die finalisten worden in de eerste week van mei bekendgemaakt bij RTV Drenthe.De finale is op donderdag 25 mei in het Atlas Theater in Emmen. Het Drèents Liedtiesfestival wordt dan live op TV Drenthe uitgezonden. Mensen kunnen in de finale via sms stemmen op hun favoriete liedje. Die uitslag levert, samen met de beoordeling van de jury, een winnaar op.Het is de zesde keer dat het Drèents Liedtiesfestival georganiseerd wordt. Vorig jaar won Rik Vinke uit Schoonebeek met het nummer Eem los van alles.