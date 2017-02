Koploper Achilles 1894 slikt eerste nederlaag

Negatieve primeur voor Achilles 1894 (foto: Google Streetview)

VOETBAL - Achilles 1894 is deze competitie de ongeslagen status kwijt. De koploper in de 1e klasse F liet zich op eigen veld verrassen door Bergum: 0-2.

Roan Hein Joostema opende de score na ruim een half uur spelen op Sportpark Marsdijk. Achilles wist die achterstand daarna niet ongedaan te maken. Sterker nog, Bergum verdubbelde de marge in de 64e minuut. Alex Bosma maakte de tweede treffer.



Nieuw Buinen loopt in

Nummer twee Nieuw Buinen profiteerde van de zeperd van Achilles. De eerste achtervolger won thuis met 2-0 van LSC 1890. Gert Lukens en Arnoud Bentum zorgden voor de goals. Door de zege verkleinde Nieuw Buinen het verschil met Achilles tot 6 punten.



Ruime zege Emmen

Emmen VV, derde in de 1e klasse F, boekte een ruime overwinning in de uitwedstrijd tegen Wolvega. Dankzij doelpunten van Rusambo Rajabu, Sem Nijkamp en Resmon Roemahlewang werd het 0-3 op Friese bodem.



Hoogeveen zwaar onderuit

Hoogeveen beleefde een vervelende middag tegen WVV. De nummer vier ging thuis met liefst 1-4 onderuit. Hoogeveen sloot de wedstrijd bovendien met een man minder af. Rik de Lange kreeg na rust zijn tweede geel en dus rood.



Punt voor SVBO

Het laaggeklasseerde SVBO hield een punt over aan de thuiswedstrijd tegen LAC Frisia 1883 uit Leeuwarden: 1-1. Voor de Drentse club schreef Dylan Wessels de gelijkmaker op zijn naam na ruim een half uur spelen.