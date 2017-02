VKW krijgt te weinig tegen SC Erica

VOETBAL - VKW heeft in een Drents onderonsje met SC Erica aan het kortste eind getrokken. De ploeg uit Westerbork ging op eigen veld met 1-2 onderuit tegen de ploeg die net als de Börkers de punten hard nodig hebben.

Roy Jagt schoot Erica in de twintigste minuut van grote afstand op voorsprong (0-1). Keeper Martijn Mulder van VKW zag er daarbij niet goed uit. Hij liet het schot door zijn vingers glippen. VKW knokte zich terug in de wedstrijd en kwam acht minuten voor het rustsignaal op gelijke hoogte door een kopbal van Anjo Willems (1-1).Na rust dicteerden de gasten aanvankelijk de wedstrijd, zonder tot grote kansen te komen. Alleen een kopbal van Niek Rolink werd van de doellijn gehaald. Daarna nam de thuisclub het initiatief en kreeg VKW een aantal goede mogelijkheden. Met name Anjo Willems liet een aantal kansen onbenut. Vier minuten voor het einde ging SC Erica alsnog met de volle buit aan de haal. Invaller Kjeld Huls liet vier verdedigers en keeper Mulder staan en kroonde zich tot matchwinner (1-2).Door de nederlaag blijft VKW op de voorlaatste plek steken in de 1e klasse F, met 10 punten. De manschappen van trainer Jan Wielink zijn nu al 13 duels zonder zege. De laatste 5 duels gingen bovendien allemaal verloren."We hadden onze zinnen gezet op drie punten maar hebben weer niks. We doen onszelf elke week tekort", aldus Wielink. "Het ligt ook deze keer niet aan de tegenstander. We hebben voldoende kansen gehad."Erica is de nummer 8 van de ranglijst. De club van trainer Claus Boekweg is dit kalenderjaar in de competitie nog ongeslagen.