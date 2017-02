Keepersblunders in degradatiestrijd

VOETBAL - De keepers van VKW en Germania zullen met weinig plezier terugdenken aan het voetbalweekend. VKW-doelman Martijn Mulder en Germania-doelman Dide Broeder gingen opzichtig in de fout en hadden ook nog eens pech dat de camera's van Onze Club aanwezig waren.

VKW speelde tegen SC Erica een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Na twintig minuten voetballen, bij een stand van 0-0, probeerde Mulder een voorzet van Roy Jagt uit de lucht te plukken, maar ging onder de bal door.VKW kwam nog wel terug tot 1-1, maar verloor in de slotfase met 1-2 van Erica.Germania kwam in Meppel op bezoek en ook dit duel stond in het teken van de strijd tegen degradatie . De gasten uit Groesbeek kwamen in de eerste helft op een 1-0 voorsprong.Doelman Broeder kon een kwartier na rust een diepe bal van de Meppelers makkelijk vangen, maar liet de bal als een hete aardappel uit zijn handen vallen. Frank Fokken kon de bal eenvoudig binnentikken. Ook Germania zou de wedstrijd met 1-2 verliezen.