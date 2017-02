Oud-directeur Concordia Henk Ovinge overleden (84)

MEPPEL - Henk Ovinge, oud-directeur van Concordia uit Meppel, is op 84-jarige leeftijd overleden.

Ovinge was tientallen jaren verbonden aan het bedrijf, waarvan zo'n twintig jaar als directeur, schrijft de Meppeler Courant . Volgens de krant betuigden vrienden, (oud-)medewerkers en bekenden vanmiddag hun deelneming bij het bouwcenter.Ovinge was ook maatschappelijk betrokken, meldt de krant. Zo zat Ovinge in besturen van verschillende verenigingen en was hij een van de mensen achter het natuurpark Engelgaarde.