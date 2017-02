Verdwenen Vietnamese vluchtelingen waren meerderjarig

VRIES/ZUIDLAREN - De Vietnamese vluchtelingen die eind 2015 verdwenen uit opvangcentra van Zorggroep Jade in Zuidlaren en Vries, waren meerderjarig.

Dat blijkt uit politieonderzoek naar de verdwijningen, meldt Dagblad van het Noorden Uit dat onderzoek blijkt dat zeker 28 van de 33 Vietnamezen meerderjarig waren. Ze namen een vliegtuig van Vietnam naar Zuid-Amerika of Rusland, met overstap op Schiphol. Daar misten de vluchtelingen expres de aansluiting, gooiden hun paspoort weg en deden zich voor als minderjarige.Door de verdwijningen kwam ook de Jade Zorggroep in opspraak. De inspectie Veiligheid en Justitie en Inspectie Jeugdzorg kwamen tot de conclusie dat de opvang bij de instelling onvoldoende was.