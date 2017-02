Bromfietsdief (14) uit Assen betrapt door buurtbewoner

Een jongen uit Assen is op heterdaad betrapt toen hij een bromfiets wilde stelen (foto: archief RTV Drenthe)

GRONINGEN/ASSEN - Een 14-jarige jongen uit Assen is gisteravond op heterdaad betrapt door alerte buurtbewoners in de stad Groningen.

De jongen uit Assen probeerde samen met een 16-jarige jongen uit Groningen een bromfiets te stelen in een parkeergarage aan de Korreweg. Een man die zijn hond uitliet vertrouwde het niet en sprak het duo aan.



Beide jongens waren zenuwachtig en konden geen antwoord geven op vragen van de voorbijganger. Samen met een buurman waarschuwde hij de politie. De jongens probeerden te vluchten, maar konden door de mannen vastgehouden worden tot de politie er was.



Een van de jongens bleek inbrekersgereedschap in zijn rugtas te hebben. Het duo is aangehouden en zit vast.