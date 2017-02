Stelling: Elke auto moet een snelheidsbegrenzer krijgen

ASSEN - Alle auto's moeten een snelheidsbegrenzer en een ademslot krijgen. Ook moet er apparatuur die het onmogelijk maakt te appen en mailen onder het rijden.

Daarvoor pleit Egbert-Jan van Hasselt van de Nationale Politie in De Telegraaf Volgens Van Hasselt kunnen die maatregelen leiden tot een daling van het aantal verkeersslachtoffers. "Automobilisten gedragen zich steeds slechter. Afleiding, drankgebruik en te hoge snelheid in het verkeer zijn steeds vaker de oorzaak van ongelukken", zegt hij.Wat vindt u? Moeten auto's worden uitgerust met een snelheidsbegrenzer om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen? Of gaat dat te ver?