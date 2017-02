Handwerkers gezocht voor afmaken warme deken

PATERSWOLDE - "Het is monnikenwerk, maar dat past ook wel in een kerk." Kunstenares Agnes Bakker zit tot over haar oren in de breiwerkjes. Werkjes die deze week allemaal aan elkaar moeten worden gehaakt in een kerk in Paterswolde.

Alles voor haar project Breien voor Groningen . Bakker wil de Groningers in het aardbevingsgebied een hart onder de riem steken met een warme deken aan breiwerk. Op 3 maart pakt ze het kleinste huisje van Groningen, in Rottum, in met een deken van breiwerk.Maar daarvoor moeten eerst alle breisels die ze uit het hele land opgestuurd heeft gekregen, aan elkaar worden gezet. Dat gebeurt deze week. "We haken alles nu aan elkaar. Daar kan ik nog wel wat hulp bij gebruiken. Het is best pittig werk. We zitten op de grond, omdat we op de vloer het patroon precies kunnen afmeten. Het is echt monnikenwerk", legt ze uit."Na twee uur beginnen sommige hakers hun rug te voelen, dus het zou mooi zijn als we kunnen rouleren."De afgelopen maanden werd in breicafés in Groningen fanatiek gewerkt. Zelf ging Bakker naar verschillende scholen in Drenthe om met kinderen te breien.Al met al heeft ze inmiddels zo'n tweehonderd vierkante meter aan breiwerk binnen. "We hebben zoveel dat we de replica van het kleinste huisje in Groningen, die mijn vriend gaat maken, ook kunnen inpakken. Die wordt uiteindelijk tentoongesteld.Op dit moment heeft Bakker hulp van vier hakers. Ze hoopt op versterking, zeker nu het vakantie en grijs weer is. "En handwerken is een trend. Bovendien is het mooi om met een groepje samen iets te doen. Mijn doel is ook mensen op die manier met elkaar te verbinden."Handwerkliefhebbers die zich willen aanmelden, kunnen Bakker mailen: info@breienmetagnes.nl.