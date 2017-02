Niek Deelstra wereldkampioen Team Sprint junioren

Links Niek Deelstra uit Hoogeveen (foto: familie Deelstra)

SCHAATSEN - Niek Deelstra (19) uit Hoogeveen is in Helsinki wereldkampioen op de Team Sprint bij de junioren geworden. Samen met Thijs Govers en Tijmen Snel hield de Nederlandse ploeg Canada en Duitsland achter zich.

Met een tijd van 1.25.65 was Oranje 29-honderdste sneller dan Canada. Duitsland won het brons met een achterstand van 45-honderdste.



500 en 1.000 meter

In het individuele toernooi werd Deelstra zevende op de 500 meter. Met een tijd van 37.58 moest de sprinter uit Hoogeveen op het buitenijs van Helsinki 72-honderdste toegeven op de Japanse wereldkampioen Koki Kubo.



Op de 1.000 meter werd Deelstra achttiende in 1.16.56. De wereldtitel op deze afstand ging naar de Noor Allan Dahl Johansson. Hij was met 1.14.25 meer dan twee seconde sneller dan Deelstra.

Door: Karin Mulder