Elektriciteitscentrale bij Veenhuizen kan vaker ronken

VEENHUIZEN - Er zijn toch nog genoeg vrijwilligers om de elektriciteitscentrale in Veenhuizen vaker te openen.

De afgelopen week meldden zich acht nieuwe vrijwilligers voor de elektriciteitscentrale. "En nog steeds druppelen aanmeldingen binnen", zegt een enthousiaste Geert Hogenberg, vrijwilliger bij de elektriciteitscentrale. "Ja, daar zijn we heel blij mee. We hadden eigenlijk niet verwacht dat er zo veel mensen zouden reageren!"Een groep vrijwilligers kreeg de twee oude motoren weer aan de praat nadat de Crossley-gasmotor en Kromhout-dieselmotor tientallen jaren stilstonden.Het liefst zouden de mannen de motoren veel vaker laten ronken, vertelt Hogenberg. "Dat is goed voor het behoud van de machines. Als ze te weinig draaien, lopen ze eerder vast. En het ziet er toch fantastisch uit? Het klinkt ons als muziek in de oren!"Probleem is alleen dat het groepje vrijwilligers de laatste tijd zo is uitgedund door ziekte en overlijden, dat de groep te klein is om de machines vaker te starten. "We hebben bij het draaien minstens drie mensen nodig, om de machine veilig op te starten. En ons clubje is nog maar met zes mensen over. Dat is te klein. Er is jong bloed nodig, om de boel straks ook over te nemen."Maar nu is dat probleem dus opgelost. Al zal het nog wel even duren voordat de elektriciteitscentrale vaker gestart wordt. "Het is niet zomaar even een machine opstarten. Je zult eerst een hele tijd met ons mee moeten lopen, om te weten hoe alles werkt", zegt Hogenberg. "Het moet allemaal wel veilig gebeuren, en de apparaten hebben een flinke gebruiksaanwijzing."De elektriciteitscentrale opent tijdens bijzondere evenementen zoals het Museumweekend in april en tijdens de Open Monumentendagen in september. Tussendoor kunnen alleen groepen een bezoek plannen. Nu er meer vrijwilligers zijn hoopt Hogenberg dat de centrale eens in de maand kan worden opengesteld. "We zijn al jaren aan het sleutelen, maar eigenlijk willen we daar ook wat mee doen. Met meer vrijwilligers gaat dat straks een stuk makkelijker."Handige mensen met technisch vernuft die graag bij de elektriciteitscentrale willen meedraaien, kunnen zich melden bij vrijwilligerscoördinator Anne van Schepen van het Gevangenismuseum in Veenhuizen.