'Drenthe moet op zoek naar alternatieve locaties voor windmolens'

2E EXLOËRMOND/ANNERVEENSCHEKANAAL - De plaatsing van windmolens in de Veenkoloniën kan alleen voorkomen worden als de provincie met alternatieve locaties komt.

Dat denkt Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW).Plannen voor een zonnepark in de regio zijn niet genoeg, volgens Rietveld. "De provincie wordt gehouden aan afspraken die zijn vastgelegd voor het opwekken van windenergie. Dat betekent dat zonne-energie op dit moment niet geaccepteerd wordt als alternatief."Volgens Rietveld ligt de bal wel bij de provincie. "Er is alleen kans van slagen als de provincie pro-actief wordt in het kijken naar alternatieve locaties. Dat vereist een besluit van Provinciale Staten. En daar zijn we erg laat mee", zegt Rietveld. "Ik merk ook weinig bereidheid vanuit de provincie om op zoek te gaan naar andere locaties."Maar het is nog geen gelopen race, denkt de directeur van de NLVOW. "Met zo veel maatschappelijke weerstand is er best kans dat men bij het ministerie van Economische Zaken wel oren naar alternatieve locaties heeft. Maar het vereist wel een stevig robbertje praten met elkaar."