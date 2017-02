Krijgt Aa en Hunze een formele of informele burgemeester?

GIETEN - 629 inwoners van Aa en Hunze vulden de vragenlijst in waarin ze hun mening konden geven over het profiel van de nieuwe burgemeester.

Bertus Reinders, voorzitter van de vertrouwenscommissie die de profielschets maakt, is blij met het aantal. "Dit overtreft onze verwachtingen. We willen iedereen hartelijk bedanken voor het meedenken!"Eric van Oosterhout, de huidige burgemeester, gaat per half maart aan de slag in Emmen. Van Oosterhout volgt Cees Bijl op. Die werd dit jaar gedeputeerde, nadat Ard van der Tuuk opstapte . Van Oosterhout was sinds 18 september 2007 burgemeester van Aa en Hunze. "De afgelopen negen jaar heeft hij zich met veel enthousiasme en bevlogenheid ingezet voor de gemeente. Hij was een toegankelijke burgemeester die openstond voor nieuwe ideeën en graag met inwoners in gesprek ging", stelt de gemeente.Of de gemeente straks weer zo'n toegankelijke burgemeester moet krijgen, moet blijken uit de profielschets die nu wordt opgesteld door een vertrouwenscommissie. Daarvoor konden inwoners van de gemeente reageren op verschillende stellingen. Zo konden ze aangeven of ze liever een formele of informele burgemeester willen, een burgemeester die beslist op basis van gevoel of feiten en of de burgemeester grenzen moet bewaken of juist opzoeken.Als de gemeenteraad het eens is met de profielschets, wordt deze aangeboden aan Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar. Deze verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de vacature open te stellen en vanaf dat moment begint de werving.Per half september moet de nieuwe burgemeester beginnen. Tot die tijd volgt Jan Hoekema Van Oosterhout tijdelijk op.