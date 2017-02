Ondanks handicap gewoon motorrijden: 'Het gaat om meer dan een lullig rondje rijden'

Bert Pot rijdt motor terwijl hij een hand mist (foto: RTV Drenthe) Sinds kort mag er ook gereden worden met een beenprothese (foto: RTV Drenthe) De aangepaste lesmotor voor op de beurs (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het eerste wat Bert Pot dacht toen hij bij een bedrijfsongeval zijn linker hand verloor was: 'Nou kan ik nooit meer motor rijden'.

In Assen zit de Stichting Mobiliteit voor Gehandicapten (SMvG), een samenwerkingsverband van diverse overheidsinstellingen en mobiliteitsbedrijven om er voor te zorgen dat mensen met een lichamelijke beperking kunnen blijven motorrijden. Vanaf donderdag laten ze de nieuwste ontwikkelingen weer zien op de Motorbeurs in Utrecht.



Motorrijden zonder been mocht niet

Een lesmotor met een pop met beenprothese staat klaar om naar de beurs te gaan. "Deze motor heeft wel 80 verschillende aanpassingsmogelijkheden", Rob Janssen van SMvG wijst naar allerlei aangepaste handels op de motor: "Bijvoorbeeld de voetsteun moet anders wanneer je rechts een prothese hebt. Een steuntje zorgt dat het been niet wegwaait en je kan natuurlijk niet remmen met deze voet. Dus zit er een extra hendel op het stuur om te remmen."



Voordat iemand met een handicap de weg op mag, wordt diegene uitgebreid getest. Dat is ook bij Bert Pot gedaan. Hij heeft kracht genoeg, alleen moet hij nu met één hand koppelen en remmen: "Links heb ik een prothese, alleen een haak, dat is het enige wat veilig genoeg is. Met rechts moet ik alles doen maar dat gaat heel goed. Per jaar rijdt ik nog 20.000 kilometer voor de lol."



Op naar Italië!

Via zijn vrouw kwam Bert erachter dat hij nog kon motorrijden: "Volgens haar moest ik hier naar toe, zodat ik me weer mens zou voelen. Veel niet-motorrijders snappen dit niet, maar het gaat om meer dan een lullig rondje rijden."



De eerstvolgende trip gaat naar Italië: "Met mijn vrouw achterop!"

Door: Frank Janssen