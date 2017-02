Minister Kamp kijkt toch naar zonne-energie in Veenkoloniën

ASSEN - Minister Henk Kamp van Economische Zaken praat toch met Stichting De Zonkoloniën over de mogelijkheden van zonne-energie. Dat zegt Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën. Het gesprek staat gepland op 23 maart.

Nieboer denkt dat de stap van Kamp voortvloeit uit de motie van december die in de Tweede Kamer is aangenomen om de aanleg van een windpark in de Veenkoloniën uit te stellen en alternatieven te onderzoeken. Tijdens het energiedebat in de Tweede Kamer op 7 februari gaf Kamp er nog geen blijk van serieus naar zon te kijken als alternatief."Tijdens dat debat heb ik allerlei onjuiste dingen gehoord. Verkeerde getallen, een zonnepark zou niet haalbaar zijn, de procedure zou opnieuw moeten. Allemaal dingen die niet kloppen. Als Kamp zegt los het op met zon, dan hebben we binnen twee jaar alles klaar," zegt Nieboer."We hebben nu 1.000 hectare beschikbaar voor de aanleg van zonneparken. Dat is vier keer het vermogen dat met windenergie wordt beoogd en minimaal een dubbele opbrengst," aldus Nieboer.Nieboer ziet niets in het voorstel om alternatieve locaties te onderzoeken voor windenergie. "Drenthe is veel te mooi om te worden vol gezet met windmolens. Wij willen het in ons gebied het met zon oplossen en daar doen we heel Drenthe een groot plezier mee, denk ik."Hij verwacht niet dat zonne-energie weerstand oproept. Als de keus is wind of zon, dan is iedereen voor zon. De locaties die nu in beeld zijn voor zonneparken zijn midden in het veld, niet bij de dorpskernen," aldus Nieboer.De Provincie Drenthe wil nog niets zeggen over het gesprek dat minister Kamp heeft met de Stichting De Zonkoloniën.