'Veenkoloniën moeten op werelderfgoedlijst'

In de Veenkoloniën ligt meer dan 7.000 kilometer kanaal (foto: archief RTV Drenthe)

VEENDAM - De Veenkoloniën moeten op de werelderfgoedlijst komen. Dat zegt Lodewijck Foorthuis tegen RTV Noord.

Foorthuis heeft samen met drie anderen een bedrijf opgericht om meer aandacht te genereren voor de Veenkoloniën.



Hij en zijn partners hebben in kaart gebracht dat het totaal van de kanalen in de Veenkoloniën uitkomt op meer dan 7.000 kilometer lengte. "Dat is langer dan de Chinese Muur, het ligt hier gewoon en niemand die het weet," zo zegt Foorthuis.