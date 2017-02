Bekerloting: Hurry-Up tegen Bevo, E&O naar Aalsmeer

De kwartfinale van de beker is bekend

HANDBAL - Hurry-Up neemt het, in de kwartfinale van de beker, op tegen Bevo. De Zwartemeerders spelen op 14 maart een thuiswedstrijd. E&O reist af naar Aalsmeer en ontmoet daar de nummer 9 van de BENE-League.

De kampioen van de Eredivisie weet nog niet of het op 14, 15 of 16 maart naar Aalsmeer moet. De winnaars plaatsen zich voor de halve finales die op 11, 12 of 13 april worden gespeeld.



In de twee andere kwartfinales neemt Lions het op tegen Volendam en speelt Houten tegen Quintus.