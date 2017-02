Ziekenhuizen kopen samen dure medicijnen

Dure medicijnen samen inkopen (foto: archief RTV Drenthe)

GRONINGEN - Het UMCG in Groningen gaat samen met de zeven andere academische ziekenhuizen in Nederland dure medicijnen inkopen.

Op die manier hopen ze de kosten van enkele peperdure middelen te drukken.



Immunotherapie

Het gaat in eerste instantie om een immunotherapie tegen kanker, bevestigt belangenvereniging NFU na berichtgeving in het Financieele Dagblad. Zo'n therapie kost tienduizenden euro's per patiënt per jaar.

Ook willen de ziekenhuizen samen ontstekingsremmers gaan inkopen.



Korting

De kortingen die de ziekenhuizen bedingen bij de farmaceutische bedrijven gaan ze openbaar maken. Die bedrijven eisen nu vaak geheimhouding over afspraken.