Opnamestop dreigt in Wilhemina Ziekenhuis Assen

Griepgolf in het ziekenhuis in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen dreigt vol te raken. Sinds begin januari blijft de stroom aan patiënten toenemen en het aantal lege bedden raakt op.

Het ziekenhuis behandelt vooral veel oudere patiënten met longklachten en buikgriep. Zorgmanager Petra Edelman doet er alles aan om toch alle patiënten te kunnen behandelen: "De druk is en blijft hoog. De griepgolf is de grootste oorzaak hiervan. Eerst worden deze mensen onderzocht en daarna behandeld. Hierdoor verblijven ze gemiddeld twee weken in het ziekenhuis. Normaal is dat vier of vijf dagen."



Einde in zicht

Het ziekenhuis heeft tot nu toe alle patiënten op kunnen nemen, maar het einde komt wel in zicht. "Je wil wel kwalitatief de goede zorg kunnen leveren. We kijken eigenlijk per dag of dat lukt of niet. Als dat niet lukt komt er een opnamestop", zegt Edelman. "Het verzuim neemt ook toe, omdat het personeel ook met griep kampt."



Andere ziekenhuizen

In de andere ziekenhuizen in Drenthe hebben ze minder last van de griepepidemie. In Emmen, Hoogeveen en Meppel is de stijging van het aantal patiënten gering.