Assenaar vrijgesproken van gooien met vuurwerkbom

ASSEN - Een 58-jarige man uit Assen is vrijgesproken voor het gooien van een vlinderbom met ernstig letsel tot gevolg. Een omstander die werd geraakt raakte daarbij een oog kwijt.

De rechtbank is er niet van overtuigd dat de Assenaar diegene is geweest die de bom heeft gegooid. De officier van justitie vroeg twee weken geleden al om dezelfde reden vrijspraak De 58-jarige Assenaar gaf op oudejaarsavond 2013 een feestje, waarbij flink werd gedronken. Bij wijze van grap werd er met vuurwerk gegooid. De illegale bom belandde in het gezicht van het slachtoffer. Het oog van de man moest later in het ziekenhuis worden verwijderd.Het slachtoffer diende een schadevergoeding van 33.000 euro in. Hij kan zijn werk als tatoeëerder niet meer uitoefenen.Eerder al werd de zaak geseponeerd, omdat het openbaar ministerie onvoldoende bewijs zag om de man te vervolgen. Het gerechtshof in Leeuwarden bepaalde dat de zaak alsnog voor de rechter moest komen.Door de vrijspraak kan de schadevergoeding niet op de Assenaar worden verhaald.