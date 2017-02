Zuidlaarder Tennisclub neemt tennisbanen over van gemeente

ZTC is de laatste club in Tynaarlo waar de gemeente nog eigenaar was van de tennisbanen (foto: archief RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - de Zuidlaarder Tennisclub (ZTC) neemt tennisbanen over van gemeente Tynaarlo.

Nadat het clubgebouw van ZTC in 2002 al was geprivatiseerd, stelt het college nu aan de gemeenteraad voor om ook de tennisbanen over te dragen aan de vereniging. De leden van de tennisclub gingen daar tijdens de algemene ledenvergadering al unaniem mee akkoord.



Overdragen

ZTC is de enige club in Tynaarlo waar de gemeente nog eigenaar is van de tennisbanen. In Vries en Eelde-Paterswolde zijn de accommodaties jaren geleden al overgedragen aan de clubs.



Complete renovatie

ZTC is van plan de tennisbanen te renoveren zodra het complex hun eigendom is. De club wil de banen voor de nieuwe seizoenstart, vóór 1 april, op orde hebben.