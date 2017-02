Drentse Statenleden: Leuk gebaar van Kamp, maar we verwachten niks

ASSEN - Drentse Statenleden zijn positief dat minister Henk Kamp gaat kijken naar zonne-energie in de Veenkoloniën, maar verwachten niet dat er ook snel een zonnepark gaat komen.

Vanmiddag werd bekend dat er op 23 maart een gesprek plaatsvindt in Den Haag tussen de minister en de Stichting De Zonkoloniën over de mogelijkheden van zonne-energie.PvdA-Statenlid Hendrikus Loof is blij dat de deur voor zonne-energie een beetje open staat: "Beter laat dan nooit vind ik, dit is een goede zaak." Volgens Loof was de minister tot nu toe niet meewerkend voor alternatieven voor windmolens. "Dat hij nu toch in gesprek gaat is zeer positief." Wel is Loof voorzichtig: "Ik zie dit nog niet snel vertaald worden naar actie, we gaan het wel zien de komende tijd, het is beter dan niets."Jan Luuk Stel, Statenlid van de VVD-fractie, denkt niet dat dit gesprek een aanzet is om windenergie te vervangen door zonne-energie: “Zonne-energie in plaats van wind, dat zie ik nog niet direct gebeuren. We hebben nog een hele doelstelling voor de boeg, het kan zijn dat de minister zich meer wil verdiepen in extra productie. Dus dat er op termijn én windenergie én zonne-energie uit Drenthe komt. Ik zou absoluut niet de indruk willen wekken dat dit gesprek een aanzet is om windenergie te vervangen door zonne-energie.”Ook Statenlid Klaas Neutel van het CDA verwacht er in eerste instantie nog weinig van. "Dit is heel mooi van Kamp, maar misschien wordt er nu iets voorgeschoteld wat er nooit gaat komen. Neutel denkt dat de minister standvastig blijft in zijn plannen voor windturbines: "Mensen die tegen de turbines zijn denken nu misschien dat ze er niet meer komen, dat verwacht ik niet. Het is een leuk gebaar van Kamp om te gaan praten, maar daar is ook alles mee gezegd."Harm Henk Veldsema, Statenlid voor de ChristenUnie, vindt het belangrijk dat er gepraat gaat worden over zonne-energie en hoopt er het beste van. "Ik ben bij een bijeenkomst geweest over het zonnepark. Ik heb de mensen daar ook gecomplimenteerd met het plan. Er zit wel een klein addertje onder het gras, of een uitdaging. Je kunt wel 450 tot 1.000 hectare ‘zon’ aanleggen. Maar je moet het ook kunnen opslaan. Ik zit zelf in de techniek. Het duurt vaak wel twaalf jaar voordat zoiets commercieel helemaal uitgewerkt is. Het bouwen van zo’n park voor het jaar 2020 kan best, maar je moet ook iets doen met die energie.""In het gunstigste geval zal Kamp aangeven: dit is een interessant plan, misschien kan het wat aanvullen. Maar de eerlijk gezegd heb ik er niet veel vertrouwen meer in."Wim Moinat van de SP in Drenthe vindt het geweldig dat er een gesprek komt. Maar hij is niet onverdeeld positief: “Als het maar geen gesprek is omdat het moet, om de schijn op te houden. Een gesprekje voor de bühne, zeg maar. Hij heeft de schijn in ieder geval tegen.”Moinat geeft aan dat minister Kamp niet bekend staat om zijn flexibiliteit. “Ik ben blij dat er nog een gesprek mogelijk is. Daar moet wel ruimte voor zijn, en dat was er vooralsnog niet. Nu dus wel?”