Lente in aantocht: Dit moet je doen voor een mooie tuin

Hoveniers aan het werk in een tuin in Schoonebeek (foto: RTV Drenthe / Jeroen Kelderman)

SCHOONEBEEK - Het is bijna lente en dus is het zo langzamerhand weer tijd om de tuin in te gaan. Wat moet er allemaal gebeuren om de tuin weer lenteproof te krijgen?

"De vaste planten en de groen blijvende struiken moeten gesnoeid worden. De afgevallen bladeren moeten opruimend worden en de borders moeten bemest worden. Als de bloei straks in de plant komt, kan hij weer mooi uitlopen", zegt hovenier John Lambers van Groenmaat Hoveniers.



Herfst

Het lijkt buiten misschien meer op herfst, maar de planten in de tuin voelen dat het voorjaar eraan komt. Als je goed kijkt zie je de knoppen al zitten. Het tuinseizoen begint rond 1 maart. maar deze hoveniers zijn alvast begonnen om alle tuinen van de ongeveer honderd klanten klaar voor de lente te maken.



Hortensia Annabelle

Een van de meest verkochte planten in de afgelopen jaren is volgens hovenier Lambers de Hortensia Strong Annabelle. De plant moet nu gesnoeid worden. "Wij knippen hem niet te kort af want dan heb je kans dat de stengels gaan doorbuigen. Aan die stengels groeit namelijk een grote witte bloem met een doorsnee van wel 25 centimeter."

