Locadia maakt rentree bij Jong PSV

Locadia terug na blessure (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Jürgen Locadia uit Emmen heeft vanavond zijn rentree op het voetbalveld gemaakt. De aanvaller deed een uur lang mee in de competitiewedstrijd van Jong PSV tegen NAC Breda.

De Eindhovenaren wonnen met 2-0 door twee doelpunten van Albert Gudmundsson.



De 23-jarige Locadia liep eind augustus eerst een liesblessure op en kreeg aan het einde van zijn revalidatietraject te maken met een knieblessure, waarvoor een kijkoperatie noodzakelijk was. Locadia speelde dit seizoen tot dusver slechts vier duels in de eredivisie.



Tegen NAC stond hij halverwege de eerste helft aan de basis van het openingsdoelpunt. De inzet van Locadia kon nog worden gestopt door doelman Jorn Brondeel, maar in de rebound trof Gudmundsson via James Horsfield alsnog doel.

Toen Gudmundsson in de 58e minuut opnieuw scoorde, haalde Pascal Jansen Locadia naar de kant.