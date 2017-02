Fatbiker haalt opnieuw finish niet in Lapland: 'Flinke teleurstelling'

ROVANIEMI/RODEN - Fatbiker Harold Veldkamp uit Roden heeft voor het tweede jaar op rij de lange fietstocht over de poolcirkel niet uitgefietst. Hij moest gisteren na 150 kilometer opgeven door ziekte.

De tocht Rovaniemi 300 is 300 kilometer lang bij een temperatuur van -10 graden Celsius. Vorig jaar zat de sneeuw Veldkamp dwars, waardoor hij de finish niet haalde."Dit is een flinke teleurstelling. Ik had me beter voorbereid dan vorig jaar en mijn spullen waren ook beter. Op de eerste dag werd ik al ziek, ik hoopte dat het de zenuwen waren, maar ik kreeg koorts en buikgriep", zegt Veldkamp.De eindbestemming van de tocht is Rovaniemi in Finland, beter bekend als de woonplaats van de Kerstman. Er doen langlaufers, lopers en fietsers aan mee op verschillende afstanden. De driehonderd kilometer is daarvan de grootste uitdaging. "Ik heb nog wel het noorderlicht gezien, het is echt prachtig hier. Heel jammer dat ik ziek ben geworden", besluit Veldkamp.