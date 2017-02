Nachtburgemeester Assen: Schreeuwend tekort aan podia

ASSEN - Assen moet een poppodium krijgen, een rock-'n-roll-festival en er moet meer worden gedaan aan talentontwikkeling. Dat vindt nachtburgemeester Erwin Zijlstra.

Vanuit zijn functie als nachtburgemeester, "om zoveel mogelijk activiteiten in kaart te brengen voor het nachtleven in Assen", is Zijlstra druk bezig met het uitwerken van ideeën. "Ik ben op dit moment bezig om alle talenten die wij in Assen hebben op de juiste manier in kaart te brengen. Dat kan zijn op het gebied zijn van kunst, cultuur en muziek", zegt Zijlstra.Volgens Zijlstra, in Assen beter bekend als Zed Zeedy, is dat er nu te weinig in Assen. "Wij hebben toch wel een goede basis om te starten met talentontwikkeling, maar wat ik zie is dat er toch echt een schreeuwend tekort is aan podia op de grotere festivals. Daar wordt op dit moment door Kunst en Cultuur Drenthe heel veel voor gedaan, maar vanuit de stad enorm weinig. Ik wil het schrijnend tekort aan podia onder de aandacht brengen", vertelt Zijlstra."Als we een voorbeeld gaan nemen aan steden als Groningen, Amsterdam en Utrecht, hebben wij op dit moment eigenlijk geen plek voor meer dan tweehonderd man. Hopelijk gaan we er naar toe dat we een oud industriepand kunnen gaan bezetten met kunstenaars, muzikanten en dichters, om daar een goede broedplek te creëren voor al het Drentse talent."Zijlstra heeft wel al iets op het oog. "Er zijn meerdere panden die ik zou willen bezetten, maar daar kan ik nu weinig uitspraken over doen. De gemeente staat in ieder geval positief tegenover het fenomeen nachtburgemeester en het is nu even afwachten in hoeverre de gemeente met mij wil meedenken."De nachtburgemeester van Assen denkt ook aan een rock 'n roll-festival op het Koopmansplein in Assen. "Leven in de brouwerij gooien, daar gaat het om." Zijlstra heeft goede hoop dat een festival nog dit jaar kan worden georganiseerd.