SP-Kamerlid Smaling: Hou een megademonstratie tegen windmolens

DEN HAAG/ASSEN - SP-Kamerlid Eric Smaling roept bewoners van de Veenkoloniën op tot een megademonstratie tegen de windmolens.

Smaling reageert daarmee op het nieuws dat minister Henk Kamp alsnog in gesprek gaat met Stichting de Zonkoloniën . Smaling houdt hoop dat er minder windmolens of helemaal geen windmolens komen."Ik heb nog steeds de hoop op een windmolenvrij gebied niet opgegeven. Wel bij minister Kamp. Maar als de bevolking erin slaagt om nog voldoende energie te mobiliseren, bijvoorbeeld in Assen, of hou in Nieuw-Buinen een megademonstratie die de Veenkoloniën nog nooit eerder heeft gekend, dan heb ik nog steeds hoop dat we uiteindelijk op iets anders uitkomen", vertelt Smaling."Ik ga uit van de kracht van de bevolking die een alternatief heeft en zichzelf zo zichtbaar kan maken dat op een gegeven moment een sterkere factor is dan een minister die zegt dat hij al vergunningen heeft uitgegeven. Het is een gewoon een 'power to the people', maar dan op de goede manier."Alleen een uitspraak van de Raad van State kan de bouw van windmolens in de Veenkoloniën nu feitelijk nog voorkomen. Bij dit hoogste rechtsorgaan waren onlangs achttien beroepsschriften tegen de Drentse windmolens ingediend. "Mocht dat niets op leveren, dan kun je nog naar de Europese rechter stappen en een beroep doen op het beroep van Aarhus. Alleen weet ik niet of je de bouw daarmee kunt tegenhouden."Smaling heeft meer vertrouwen in de initiatiefnemers zelf. "Dat zij op een gegeven moment inzien dat ze toch heel goed kunnen participeren in zo'n project, maar dan niet met molens, maar door middel van zonnepanelen. En dat je dan met een gedragen oplossing komt."Smaling kan in de Tweede Kamer niet veel meer doen dan schriftelijk vragen stellen. "Mijn mogelijkheden in de Tweede Kamer zijn wel een beetje uitgeput. De regio zelf kan heel duidelijk laten zien dat ze een alternatief hebben. Organiseer je nog een keer op een hele duidelijke manier dat het hele land ziet waar je staat. Dan moeten ze de mensen in Groningen, in Meeden en zo, meteen meenemen", besluit Smaling.