Emmen proeftuin voor mantelzorgers en dementerenden

Dementerenden kunnen door de cursus langer thuis blijven wonen (archieffoto RTV Drenthe)

EMMEN - Emmen is de landelijke proeftuin voor een nieuw project om dementerenden langer thuis te laten wonen en mantelzorgers te ontzien. Werkt het in de zuidoosthoek, dan is de kans groot dat het project landelijk wordt uitgebreid.

Een eerste groep van tien mantelzorgers is onlangs met de cursus begonnen. In tien cursussen wordt er onder meer aandacht besteed aan hoe iemand dementie beleeft, hoe je als mantelzorger goed kan blijven communiceren met een dement persoon en hoe je als mantelzorger voor jezelf moet zorgen.



Succes in het buitenland

“Het is een cursus die uit het buitenland is komen overwaaien”, vertelt Marije Hölscher van zorggroep De Hooimijt, die als allereerste de cursus aanbiedt. “Daar is het een succes en kunnen dementen langer thuis blijven wonen. Bovendien wordt de kwaliteit van het leven van de mantelzorger en de demente hierdoor een stuk beter.”



Aantal dementerenden stijgt

Dementie is groot probleem Nederland. Landelijk zijn er 270.000 dementerenden. Dit stijgt in 2040 naar 500.000. In Emmen wonen 1839 mensen met dementie. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren met negentig procent gaat stijgen naar 3496.



“Voor een mantelzorger is dat heel zwaar”, weet Hölscher. “De helft van de mantelzorgers geeft aan overbelast te zijn. Dat kunnen we met deze cursus terugdringen.”



Nieuwe cursusgroep

Of de cursus ook in Nederland aanslaat is nog even afwachten. De Hooimijt houdt de resultaten in de gaten. In april start een tweede groep cursisten. Daarvoor zijn nog enkele plekken vrij.