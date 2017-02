Woningen in Tynaarlo het duurste, goedkoop wonen kan in Emmen

VRIES - Kopers van woningen in de gemeente Tynaarlo leggen gemiddeld het meeste geld voor een huis neer in heel Drenthe. Het minste zijn mensen in Emmen gemiddeld kwijt voor een huis.

Afgelopen jaar betaalden kopers gemiddeld 262.000 euro voor een woning in Tynaarlo. Daarmee is de gemeente na een jaar weer de duurste gemeente van Drenthe. In 2015 was De Wolden dat, met een gemiddelde verkoopprijs van 241.000 euro. Daar kostte een gemiddeld huis in 2016 243.000 euro.In Emmen kan in Drenthe het voordeligste worden gekocht. De gemiddelde verkoopprijs was daar vorig jaar 172.000 euro. Opmerkelijk is dat eerder deze maand bekend werd dat de gemeente ongeveer 500 huishoudens heeft die een vermogen hebben van een miljoen euro of meer . Daarmee kent Emmen de meeste rijke huishoudens van onze provincie.De huizenprijs in Tynaarlo was vorig jaar het hoogst sinds 2008. Toen werd gemiddeld 272.000 euro voor een woning betaald.Voor mensen die hun woning te koop hebben staan zijn de cijfers in vrijwel heel Drenthe gunstig. Alleen in de gemeente Aa en Hunze werden vorig jaar de woningen voor gemiddeld minder geld verkocht dan een jaar eerder.Landelijk gezien zijn woningen het goedkoopste in de gemeente Pekela. Daar werd vorig jaar gemiddeld 128.000 euro betaald voor een huis. De duurste gemeente om een woning te kopen in Wassenaar. Hier werd vorig jaar gemiddeld 650.000 euro betaald.De gemiddelde verkoopprijs bedroeg vorig jaar zo'n 244 duizend euro en ligt daarmee bijna op het niveau van voor de crisis. De meeste gemeenten Drenthe blijven daarin nog een beetje achter.