Stelling: We moeten massaal gaan protesteren tegen windmolens

ASSEN - SP-Kamerlid Eric Smaling heeft vanochtend inwoners van de Veenkoloniën opgeroepen om te demonstreren voor minder of helemaal geen windmolens.

"Ik heb nog steeds de hoop op een windmolenvrij gebied niet opgegeven. Wel bij minister Henk Kamp. Maar als de bevolking erin slaagt om een megademonstratie te organiseren die de Veenkoloniën nog nooit eerder heeft gekend, dan heb ik nog steeds hoop dat we uiteindelijk op iets anders uitkomen", vertelt Smaling.

Wat vindt u? Moeten we in Drenthe massaal gaan protesteren tegen windmolens, zoals de Groningers onlangs protesteerden tegen de aardbevingen?