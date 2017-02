Populaire stoppersregeling melkveehouders na dag al ingetrokken

ASSEN - De stoppersregeling voor melkveehouders, die gisteren van start is gegaan, is vandaag door staatssecretaris Martijn van Dam alweer stopgezet. Er zijn te veel boeren die zich hiervoor inschrijven.

Het ministerie had twaalf miljoen euro beschikbaar gesteld voor boeren die hun veestapel de deur uit wilden doen. Van Dam stelde de subsidie vast op 1200 euro voor een melkkoe, 636 euro voor een pink en 276 euro voor een kalf."We hebben gisteren meer dan twee keer zoveel aanvragen ontvangen. Dat was voor staatssecretaris Van Dam reden om de inschrijving stop te zetten. Alle aanvragen die vandaag nog binnenkomen via de post worden meegenomen met de aanvragen die gisteren digitaal zijn ingestuurd. Op basis van deze aanvragen wordt dan geloot en gekeken of de veehouder daadwerkelijk in aanmerking komt voor de regeling", zegt woordvoerder Heleen Haverkort van het ministerie van Economische Zaken tegen Omrop Fryslân Berend Takens uit Pesse is een van de boeren uit Drenthe die gebruik wil maken van de regeling. "Wij stoppen, omdat het voor ons moeilijker wordt om het inkomen te halen wat wij voor ogen hebben. En ook om een levensvatbaar bedrijf over te dragen naar de volgende generatie", zegt Takens.Hoeveel boeren uit Drenthe zich hebben ingeschreven voor de regeling is niet duidelijk. "Dit is een goede regeling. Bedrijven hebben de bereidheid om te stoppen. En het is ook belangrijk voor bedrijven die niet willen stopppen, want die worden dan in de toekomst minder gekort", aldus LTO-bestuurder Dirk Bruins.De stoppersregeling is één van de maatregelen om het mestoverschot terug te dringen. Het ministerie gaat binnenkort kijken of en hoe er een tweede termijn voor de stoppersregeling kan komen.