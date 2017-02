Overvaller cafetaria Nieuw-Roden verdacht van meerdere overvallen

LEEK - Een 19-jarige man uit Tolbert, die onlangs werd betrapt na een overval in Nieuw-Roden, wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij overvallen in Leek en Tolbert.

De man werd op 10 februari aangehouden na een overval op een cafetaria aan de Esweg in Nieuw-Roden. Een getuige zag een verdachte man lopen en belde de politie.In het politieonderzoek dat volgde, kwam naar voren dat de verdachte vermoedelijk ook betrokken is geweest bij twee gewapende overvallen in december. Het gaat om een gewapende overval op een kapperszaak in Leek en een gewapende overval op een tankstation in Tolbert.De verdachte blijft voorlopig vastzitten.