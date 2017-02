Militairen krijgen te weinig munitie mee op missie of oefening

Militairen uit Havelte op oefening in Polen (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

ASSEN/HAVELTE - Een op de vijf militairen die op uitzending gaat, klaagt over te weinig munitie. Ruim de helft van de militairen op oefening zegt ook te weinig munitie te hebben. Dat blijkt uit een enquête onder alle militaire vakbonden.

“Het is zeer ernstig en levensgevaarlijk om zonder munitie te zitten tijdens een missie”, zegt Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP, een van de deelnemende bonden. EenVandaag besteedt vandaag uitgebreid aandacht aan de enquête. Door het gebrek aan munitie tijdens oefeningen kan niet voldoende of niet realistisch genoeg geoefend worden.



Uitzending naar Mali

Drenthe kent twee kazernes, in Havelte en Assen. Militairen van de Asser Johan Willem Friso kazerne gaan later dit jaar op uitzending naar Mali. Havelter militairen van de Johannes Postkazerne zijn net terug van een grote oefening in Polen. Hoe het daar gesteld is met de hoeveelheid munitie, is onbekend. Maar de militairen die aan de enquête meewerkten geven aan dat het om een structureel probleem gaat.



Geen helm of schoenen

Ruim 47% van de militairen geeft aan dat bij de eenheid waarin ze zitten de basisgereedheid niet op orde is. Ook heeft een kwart van de militairen een incomplete persoonlijke uitrusting. Dat betekent dat ze geen helm hebben, niet de juiste schoenen, onvoldoende kleding en onvoldoende uitrusting om op pad te gaan. Veel militairen kopen op eigen rekening uitrusting bij dumpshops.



Materieel niet inzetbaar

Ook de inzetbaarheid van voertuigen en wapensystemen is sterk verslechterd, aldus de militairen. Het ontbreekt aan reserve-onderdelen, een groot deel staat stil om daarmee te voorkomen dat de spullen slijten. Eén van de militairen: “Er staan tien voertuigen stil om er eentje te laten rijden.” Over de uitrusting: “Wij hadden niet de juiste uitrusting voor het klimaat in het gebied, voor goede schoenen moesten we zelf zorgen.”



Angstcultuur

Misstanden melden wordt niet gewaardeerd. Als het bijvoorbeeld over de inzetbaarheid van het personeel of het materieel gaat, dan mag er niet ‘rood’ (niet inzetbaar) gerapporteerd worden. Ruim 65% vindt dat Defensie niet om kan gaan met kritiek. Als je kritiek hebt, word je al snel als een ‘geval’ of als een ‘dossier’ bestempeld.



Rode kaart voor minister Jeanine Hennis

Het grootste deel van de militairen heeft geen vertrouwen in de militaire top. Zij geven minister Hennis van Defensie de rode kaart. Aan de enquête deden bijna 8500 militairen mee. De enquête werd gehouden nog voordat de cao-onderhandelingen klapten.



De enquête komt vandaag aanbod om 14.00 uur op Radio 1 en om 18.15 uur op NPO 1 in EenVandaag.