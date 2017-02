OM eist anderhalf jaar voor poging verkrachting in azc

Volgens het OM heeft de man geprobeerd een medebewoonster te verkrachten (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/AALDEN - Tegen een 24-jarige bewoner van azc Zweeloo in Aalden eiste het Openbaar Ministerie vanochtend anderhalf jaar gevangenisstraf. Volgens het OM heeft de man geprobeerd een medebewoonster te verkrachten.

De vrouw zocht de man uit Ethiopië op 22 september ’s avonds op om te vieren dat hij een verblijfvergunning en een woning had gekregen. De twee waren sinds een paar maanden bevriend. Het was een gezellige avond en ze praatten naar eigen zeggen de hele nacht. De stemming sloeg om toen de vrouw rond zes uur ’s ochtends naar huis wilde.



Gegil

Een deel van azc werd toen plotseling opgeschrikt door een – volgens de officier van justitie – hartverscheurend gegil uit de kamer van de man. Buren die probeerden binnen te komen, schakelden de beveiliging in omdat de kamerdeur op slot zat. De beveiligers van het COA verklaarden bij de politie dat ze het gegil uit de kamer al op honderd meter afstand konden horen.



Met een loper openden ze de deur. Binnen was het licht uit en had de man de vrouw vast. Volgens de buren, die als eerste de kamer van de man in liepen, waren ze allebei van onderen naakt. De vrouw ging er zo snel ze kon vandoor.



Licht uit

Bij de politie vertelde ze dat de man haar tegenhield toen ze naar huis wilde en dat hij haar op bed gooide en het licht uitdeed. Hoewel ze zich uit alle macht verzette en hem onder meer in zijn schouder beet, lukte het de man haar kleding uit te trekken. De vrouw was doodsbang voor wat er ging gebeuren en gilde zo hard ze kon. Hij stopte toen de deur werd opengemaakt.



‘Het leek of ze gek werd’

De man, die inmiddels vijf maanden vastzit, ontkent alles. Volgens hem veranderde het gedrag van de vrouw opeens, zonder reden. “Het leek wel of ze gek werd en ze begon keihard te gillen.” Dat hij verliefd op haar was, zoals hij bij de politie had verklaard, ontkende hij in de rechtszaal. Zijn advocaat vroeg vrijspraak.



De officier van justitie gelooft het verhaal van de vrouw, omdat meerdere getuigenverklaringen haar verhaal ondersteunen. Ook had de man inderdaad een bijtwond in zijn schouder toen hij werd aangehouden.



De rechtbank doet op 7 maart uitspraak.