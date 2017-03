LOOS kijkersvraag 14 maart

In het tv-programma LOOS strijden Drenten op werkdagen tegen elkaar om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk vragen over het Drents te beantwoorden.

Maar wat weet ú van het Drents? Doe vanaf 17.15 uur mee aan de kijkersvraag en maak kans op een leuke prijs!Vul voor 12.00 uur woensdagmorgen deze kijkersvraag in en maak kans op een leuke prijs. De winnaar wordt de eerstvolgende werkdag bekend gemaakt via onze website.De kijkersvraag van gisteren was: als je ‘zo drok bent as een hen veur de Paosdagen’, heb je het dan juist wel of niet druk? Het goede antwoord is: wel. De winnaar is Jolanda Huisman uit Borger. Zij krijgt de prijs zo spoedig mogelijk toegestuurd.