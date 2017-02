Miljoenste bezoeker verrast in Drents Museum

Meneer Van Mourik en zijn kinderen werden verrast (foto: RTV Drenthe) Burgemeester Marco Out deelt een taart uit (foto: RTV Drenthe) Miljoenste bezoeker sinds de verbouwing in 2011 (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Taart en champagne in het Drents Museum. Zes jaar na de verbouwing en heropening heeft het museum zijn miljoenste bezoeker verwelkomt.

"Dat is sneller dan verwacht", reageert directeur Annabelle Birnie trots. "Het doel was om een gemiddeld 150.000 bezoekers per jaar te trekken, maar de afgelopen jaren bezochten gemiddeld 190.000 mensen het museum."



De gelukkige miljoenste bezoeker is meneer Van Mourik met zijn kinderen. "Wij kwamen gewoon voor een bezoek en ineens bleek ik de miljoenste bezoeker", zegt Van Mourik, die als geboren Assenaar woonachtig is in Almere. Hij voelt zich vereerd. "We deden vandaag een dagje Assen en bezochten toevallig het museum. Als kind kwam ik hier regelmatig en nu wilde ik al een tijdje het vernieuwde museum bezoeken."



Voor de miljoenste bezoeker stond een heel ontvangstcomité te wachten met daarin Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar en burgemeester Marco Out, van wie hij een taart kreeg.



Volgens Birnie komt het succes van het Drents Museum door de tentoonstellingen. "Wij tonen de wereld een blik op Drenthe en Drenthe een blik op de wereld."