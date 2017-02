Begraafplaats Zuidwolde gaat 400 graven ruimen

De Wolden gaat 400 graven ruimen van begraafplaats Zuidwolde (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

ZUIDWOLDE - Omdat de raad vier jaar geleden al besloot de begraafplaats niet meer uit te breiden, gaat De Wolden 400 graven ruimen van de gemeentelijke begraafplaats aan de Meppelerweg.

Het te ruimen deel heet Vak K en bestaat uit 8 rijen. De graven stammen vooral uit de jaren 1930 tot 1970. Vak K is maar een klein deel van de enige begraafplaats in Zuidwolde.



De gemeente wil de begraafplaats niet uitbreiden, omdat er steeds meer gecremeerd wordt.



Achterhalen rechthebbenden

Het komend jaar gebruikt de gemeente om uit te zoeken of er nog rechthebbenden van de graven zijn. Als die er niet zijn, krijgt de gemeente de rechten.



Het achterhalen van nabestaanden in de familielijn is een moeizaam proces zegt burgemeester Roger de Groot: "Dat komt ook omdat er een oud registratiesysteem is gebruikt. We hebben inmiddels een aantal nabestaanden aangeschreven."



Ecologisch beheer

Omdat de begraafplaats ecologisch beheerd wordt, schakelt de gemeente natuurorganisaties in voor advies over de ruimingswerkzaamheden.



Oudheidkamer

De Oudheidkamer Zuidwolde gaat kijken of er nog waardevolle grafmonumenten in stand moeten blijven. Bovendien wil de gemeente weten of er graven zijn van bekende Zuidwoldigers die ook een bijzondere waarde hebben voor het dorp.



In 2018 hoopt de gemeente dan de procedure voldoende zorgvuldig te hebben doorlopen om de ruimingswerkzaamheden te kunnen starten.

Door: Hielke Meijer Correctie melden