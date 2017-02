Celstraf dreigt voor man uit Borger na geweld tegen ouders en agent

De man mishandelde volgens het OM zijn ouders en stak een politieagent met een mes (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN/BORGER – Een 24-jarige man uit Borger moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, tien maanden de cel in waarvan twee maanden voorwaardelijk. De man wordt verdacht van het mishandelen van zijn ouders en het steken van een politieagent.

De officier van justitie wil ook dat de man zich laat opnemen voor een psychiatrische behandeling, omdat hij meerdere stoornissen heeft. Bovendien wil ze dat hij 500 euro schadevergoeding betaalt aan de gewond geraakte agent.



Frustraties

De man woonde in augustus tijdelijk bij zijn ouders in een woonwagen. Daar zaten hij, zijn zus en hun ouders erg op elkaars lip. Hierdoor raakte de man steeds gefrustreerder. Hij vond bijvoorbeeld dat zijn ouders te veel lawaai maakten.



In de nacht van 6 tot 7 augustus kreeg hij daarover ruzie met hen. Dat liep uit op een vechtpartij, waarbij hij zijn vader in een nekklem nam en zijn beide ouders sloeg. Daarna zou hij een mesje naar zijn zus hebben gegooid.



Steekincident

Zijn ouders belden de politie. Toen zeven agenten met een schild de woonwagen binnenkwamen, sloeg hij eerst twee keer op het schild van de voorste agent, waarna hij met een mesje in de arm van de man stak. Die hield er een kleine steekwond aan over. De agenten kregen de man uit Borger daarna met pepperspray onder controle.



De man ontkende in de rechtszaal dat hij geweld tegen de politie had gebruikt. Ook zei hij niet behandeld te willen worden in een kliniek. Zijn advocaat pleitte ervoor dat de man na zijn celstraf begeleid kan gaan wonen. Vanwege zijn beperkingen is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.