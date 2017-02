Actievoerders ziekenhuis Bethesda willen met directie gaan meedenken

HOOGEVEEN - De voormalige actievoerders van comité Actie voor Bethesda willen met de raad van bestuur van het ziekenhuis gaan meedenken over de toekomst. Daarvoor hebben zij Uitkijkpunt Bethesda in het leven geroepen.

Tijdens de bijeenkomst vorige week rond de toekomst van het ziekenhuis werden er veel zorgen uitgesproken door de bevolking van Hoogeveen. Volgens de huisartsen kwam Treant, waar ziekenhuis Bethesda onder valt, zijn afspraken niet na. Daarnaast liet ook verzekeraar Zilveren Kruis weten niet blij te zijn met de gang van zaken bij het ziekenhuis."Dat maakte voor ons iets duidelijk", zegt actievoerder van het eerste uur Frits Kappers. "We moeten constructief gaan meedenken."Volgens Klaas Reenders van het Uitkijkpunt staat Treant voor een zware klus. “Hoogeveen heeft geen vertrouwen meer in mooie woorden van de raad van bestuur. Wat niet wil zeggen dat het vertrouwen voorgoed verdwenen is. Als Treant werkelijk een begin wil maken met het terugwinnen daarvan, dan moet er op korte termijn in Bethesda vijf dagen per week een Spoedeisende Hulp (SEH)-arts dienst doen tijdens kantooruren en in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) en moet de SEH-arts direct oproepbaar standby staan.Daarnaast vindt het Uitkijkpunt dat in Hoogeveen de mogelijkheid moet terugkeren om tenminste 48 uur op de intensive care behandeld te kunnen worden. "Het moet toch mogelijk zijn dat Emmen tijdens kantooruren één van beide dienstdoende intensivisten vrijmaakt om in de ANW-uren beschikbaar te zijn voor telefonische consultatie en zo nodig binnen een uur op de ic in Hoogeveen aanwezig te zijn”, vraagt Reenders zich af.Reenders benadrukt dat Treant hiermee niet moet gaan treuzelen, maar snel moet handelen om op zeer korte termijn de acute intensieve- en spoedzorg op het niveau te brengen dat een vergrijzende gemeenschap van meer dan 70.000 mensen minimaal nodig heeft.Ook de problematiek rond de geriatrie, oftewel ouderenzorg, moet intensiever worden aangepakt, bijvoorbeeld door een intensievere samenwerking tussen de geriaters uit Emmen en de specialisten ouderenzorg in onder meer Weijdestein. “Pas daarna kan Treant beginnen het vertrouwen terug te winnen, door bijvoorbeeld serieuze onderhandelingen te starten met de uit Bethesda vertrokken oogartsen over een terugkeer naar Hoogeveen.”