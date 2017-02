Mannen 3,5 jaar de cel in voor overval in Zuidlaren

ASSEN/ZUIDLAREN - Twee mannen van 25 en 47 jaar uit Hoogezand moeten 3,5 jaar de cel in voor het overvallen van een man uit Zuidlaren. Dat bepaalde de rechtbank vandaag.

Een 41-jarige handlanger uit Hoogezand kreeg drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij moet zich na zijn celstraf laten behandelen voor een drugs- en drankverslaving. De drie mannen moeten samen 2700 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.De mannen overvielen het slachtoffer en zijn vriendin op 15 februari vorig jaar in de woning van de man aan de Jagerslaan. De vrouw had drugs besteld bij de 25-jarige man en dat kwam het trio laat op de avond brengen.Maar later die nacht stonden de mannen opeens weer voor de deur. De 41-jarige man werkte toen de bewoner tegen de grond en hield hem in bedwang, terwijl de jongste man allerlei apparatuur en geld uit de woning haalde. De oudste man bedreigde het slachtoffer met een mes en schopte hem.Uiteindelijk gingen de drie er vandoor met 200 euro, een laptop, tv en audioapparatuur. Het doodsbange slachtoffer durfde pas de volgende ochtend 112 te bellen.Volgens de 25-jarige man pleegden hij en zijn plaatsgenoten de overval omdat de man cocaïne bij hem had gekocht, maar er niet voor had betaald. De meegenomen spullen zouden als onderpand dienen.Dat verhaal gelooft de rechtbank niet. De oudste man ontkende dat hij erbij was, maar daar is volgens de rechtbank genoeg bewijs voor. Het slachtoffer kon de man bij de politie precies beschrijven.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog vijf jaar cel tegen de oudste en de jongste overvaller. Die straffen vond de rechtbank te hoog. In tegenstelling tot hen was de 41-jarige man niet eerder met justitie in aanraking geweest. De kans dat hij in herhaling valt, schat de reclassering laag in. De rechtbank ziet de overval in zijn geval als een incident. Daarom is zijn straf lager.