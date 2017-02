Goedkeuring woningbouw op voormalig campingterrein

ZUIDWOLDE - Direct aan de zuidkant van Zuidwolde komen ruim 60 woningen op voormalig campingterrein De Ekelenberg. De gemeente Zuidwolde keurt de plannen goed.

Eigenaar van het 10 hectare grote terrein is Hans Haar. Hij is inmiddels 12 jaar bezig met de herontwikkeling van het voormalige recreatieterrein.Er komen twee- en vier-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen, woningen met een bedrijfsfunctie en bijvoorbeeld zorgwoningen. Het hele project wordt aan de bosrijke omgeving aangepast.Camping Ekelenberg is al jaren geleden gestopt met haar bedrijfsactiviteiten. Er waren 300 vaste plaatsen, 40 huisjes en een zwembad.De exacte start van het bouwproject is nog niet bekend. Dat hangt mede af van de verkoop van de kavels.