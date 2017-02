Assenaar moet de cel in voor kinderporno op zijn laptop

De Assenaar moet enkele dagen de cel in voor het bezit van kinderporno (foto: Pixabay.com)

ASSEN – De rechtbank in Assen heeft een 33-jarige man veroordeeld tot een maand cel, waarvan 29 dagen voorwaardelijk. Op zijn laptop vond de politie eind 2015 zeven kinderpornografische afbeeldingen.

De Assenaar gaf aan dat hij geregeld porno downloadde en dat de foto’s van de kinderen waarschijnlijk per ongeluk waren meegekomen. Hij zei de porno altijd weer te verwijderen. Dat de kinderporno nog op zijn laptop stond, ziet de rechtbank als bewijs dat hij het bewust bewaarde.



Grooming?

De man, die in de gevangenis in Veenhuizen werkt, liep tegen de lamp toen een collega in november 2015 de politie belde. Hij zei dat hij via via had gehoord dat de Assenaar had geprobeerd af te spreken met een minderjarig meisje voor seksueel contact.



Echtgenote doet zich voor als kind

Het bleek te gaan om zijn eigen vrouw, die zich online als minderjarige had voorgedaan en met haar man had gechat, zonder dat hij dat wist. De vrouw vermoedde dat de man contact had met jonge meisjes en nam daarom zelf de proef op de som. De Assenaar ontdekte pas dat hij met zijn vrouw van doen had toen hij had afgesproken in het Asserbos. Daar kwam hij zijn eigen vrouw tegen.



De politie vond daarna op zijn laptop ook chatgesprekken van de man met echte minderjarigen. Hij is uiteindelijk niet vervolgd voor grooming, dit is het digitaal kinderlokken, wegen gebrek aan bewijs, maar wel voor de kinderporno die de politie toen ook vond.



Psychische klachten

De man is ex-militair en kampt met een posttraumatische stress-stoornis na een uitzending naar Afghanistan. Hij verklaarde dat hij de laatsten jaren veel psychische klachten heeft. Daar wordt hij nu voor behandeld. Zijn vrouw en hij zijn inmiddels uit elkaar.