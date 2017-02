Actievoerder opgepakt voor stalken van de NAM

ASSEN - Actievoerder John Lanting van Schokkend Groningen is aangehouden vanwege het stalken van de NAM. Dat laat Schokkend Groningen weten via sociale media.

De NAM had aangifte gedaan tegen Lanting, meldt RTV Noord Op het twitteraccount van Schokkend Groningen staat: 'John aangehouden na aangifte NAM wegens stalking. Gekker moet het niet worden. En het OM werkt er graag aan mee. De wereld op z'n kop'.Lanting voert al tijden actie tegen de NAM vanwege de gaswinning in Groningen. In januari vorig jaar werd hij opgepakt bij het hoofdkantoor in Assen. In april vorig jaar kreeg hij een boete van 460 euro voor brandstichting bij de NAM.