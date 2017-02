Professor Carole Jackson nieuwe directeur bij ASTRON

Een radiotelescoop van ASTRON in Dwingeloo (archieffoto RTV Drenthe)

DWINGELOO - Carole Jackson is de nieuwe algemeen en wetenschappelijk directeur van ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radio Astronomie in Dwingeloo.

Jackson volgt Mike Garrett op die een functie bij de Universiteit van Manchester heeft geaccepteerd.



Op dit moment is Jackson nog directeur van het Curtin Institute for Radio Astronomy en daarnaast wetenschappelijk directeur van the International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) in het Australische Perth. In april begint zij aan haar nieuwe functie in Nederland.



In Australië speelde professor Jackson een sleutelrol in de ontwerpfase van het Square Kilometre Array (SKA) project.



ASTRON is al jarenlang leading partner in het SKA-project, dat draait om het ontwikkelen van extreem grote radiotelescopen, die zowel in Zuid-Afrika als in West-Australië gebouwd zullen worden. Binnen dit wereldwijde en zeer ambitieuze project zal Jackson een bepalende rol spelen.