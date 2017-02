Geen proef voor zuivering van afvalwater uit Schoonebeek

SCHOONEBEEK - Er komt geen proef voor de zuivering van het afvalwater uit het Schoonebeekveld.

De Kamer verwierp vandaag de motie van CDA-kamerlid Agnes Mulder en GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren. De partijen wilden dat de pilot van het zuiveren van het afvalwater als voorwaarde werd opgenomen in de vergunning die de NAM heeft voor het injecteren van afvalwater uit Schoonebeek in de Twentse grond.Op dit moment wordt het afvalwater niet gezuiverd. Minister Henk Kamp gaf eerder aan dat het zuiveren van afvalwater te duur is, waardoor dit geen reële optie is.Een andere motie van CDA en GroenLinks om een besluit over de afvalwaterinjecties in Twente over de Tweede Kamer-verkiezingen heen te tillen is wel aangenomen. Dat betekent dat Minister Kamp geen onomkeerbare besluiten mag nemen over de afvalwaterinjectie in Twente. Het kabinet mag de motie wel naast zich neerleggen.