'Het oude en het nieuwe in Emmen moet meer met elkaar verbonden worden.'

Laurens Meijer, de nieuwe centrummanager van Emmen (Foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Hij is jong, gedreven en vol energie. Laurens Meijer (21), de nieuwe centrummanager van Emmen. Meijer is nog niet eens officieel begonnen aan zijn taak, maar dat hij grote uitdagingen op zijn pad krijgt weet hij nu al zeker.

"Voor mij is de grootste uitdaging het verbinden van de ondernemers met elkaar. Het oud met het nieuw", vertelt Meijer.



Oud en nieuw

Het centrum van Emmen is opgedeeld in twee delen: een oud centrum waar vooral zelfstandige ondernemers zitten en het nieuwe gedeelte waar voornamelijk de filialen van grote winkelketens zitten. Meijer merkt dat bezoekers van de stad lang niet altijd het hele centrum bezoeken.



"Ik krijg regelmatig de vraag: was dit Emmen? Dan hebben mensen een half uurtje hier rondgelopen en vragen ze zich af of hier nog meer te doen is. Dan zijn ze dus nog niet in het overdekte gedeelte geweest of juist in het oude centrum", vertelt Meijer. Hij benadrukt dat mensen eens de grote kerk voorbij moeten lopen om te zien wat het centrum nog meer te bieden heeft.



Rood lint

Om beide gedeeltes met elkaar te verbinden heeft Meijer al wel wat ideeën: "Ik denk bijvoorbeeld aan een rood lint, die mensen door de hele stad kunnen volgen." Een ander idee van de centrummanager is om een app te ontwerpen met alle winkels in het centrum, zodat bezoekers weten waar ze wat kunnen vinden en hoe groot het winkelgebied daadwerkelijk is.



Over dat centrum van Emmen is de laatste tijd veel te doen. Het moet compacter aangezien het veel te maken heeft met leegstand. "Als centrummanager hoop ik dat er jonge start-ups komen, zodat we ze snel weer kunnen vullen", aldus Meijer. Ook oppert hij om een website te beginnen om de leegstand onder de aandacht te brengen: "Dan zien startende ondernemers of grote filialen direct waar ze eventueel kunnen beginnen."



Broekie

Meijer is met zijn 21 jaar jong een relatieve nieuwkomer in de stad. Hij deed al wel ervaring op als secretaris van de vereniging die op kwam voor de belangen van het oude centrum. De centrummanager zelf ziet zijn leeftijd als voordeel. "Ik ben flexibel, enthousiast en gedreven, dat is het voordeel van het jongere zijn. Maar ik moet mij natuurlijk wel bewijzen voor de bestaande garde."



Het bestuur van de ondernemersvereniging Vlinderstad Emmen koos Meijer uit 35 geschikte kandidaten. "Ik denk dat Emmen een prachtige uitdaging is voor een jonge gast als Laurens. Naast Leeuwarden en Groningen is Emmen de derde stad van het Noorden. Met zijn elan gaat hij een grote bijdrage leveren", vertelt voorzitter van die vereniging Jan Dirk Huising.



De jonge centrummanager gaat de komende weken kennismaken met alle ondernemers in het centrum, daarna begint hij officieel aan zijn taak.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden